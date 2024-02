Corsera - Ecco le tre buone notizie per Mazzarri dopo l'Hellas

Questa l'analisi del Corriere della Sera all'indomani della vittoria in rimonta del Napoli sull'Hellas Verona al Maradona

Le buone notizie sono tre per la squadra di Mazzarri. Questa l'analisi del Corriere della Sera all'indomani della vittoria in rimonta del Napoli sull'Hellas Verona al Maradona: "Kvaratskhelia — la perla che vale 3 punti è di rara fattura — riemerge dal torpore degli ultimi due mesi, trova spazi, completa i dribbling, va al tiro sempre.

Lindstrom non è un oggetto misterioso, non sarà un esterno puro – De Laurentiis si rassegni – ma a pallone sa giocare. L’assist per Ngonge sull’1-1 è delizioso; l’ex Verona che entra quando tutto sta crollando, fa in modo di trovarsi in area per il tap-in che vale il pari. Il gol non è il suo, c’è il tocco di Dawidowidcz e la Lega lo attribuisce a lui, ma i suoi meriti restano".