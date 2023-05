CorSera elogia ADL: "Vince senza debiti in un calcio in bancarotta! Esempio anche per la politica!"

Dagli errori allo scudetto, De Laurentiis impopolare e vincente, titola un fondo Fabrizio Roncone per il Corriere della Sera in cui elogia il presidente

TuttoNapoli.net

Dagli errori allo scudetto, De Laurentiis impopolare e vincente, titola un fondo Fabrizio Roncone per il Corriere della Sera in cui elogia il presidente del Napoli: "Il trionfo del Napoli rappresenta un prezioso esempio sia per il calcio, sia per la politica di questo Paese. Pensateci: vince senza avere alle spalle la forza di un fondo internazionale, di una multinazionale, di un colosso industriale. Si limita a utilizzare solo il suo talento di imprenditore. Che è, oggettivamente, notevole. E che gli permette di avere il bilancio della società in attivo. Esatto: il Napoli è in attivo. Dopo decenni, abbiamo finalmente uno scudetto economicamente sostenibile. È questo il primo dato: ed è un evento straordinario per un sistema che, essendo strutturalmente sull’orlo della bancarotta, come sappiamo spesso arranca, non esita a mistificare, uccide ogni forma di lealtà sportiva.

De Laurentiis procede però come raramente procedono gli altri presidenti, compresi quelli che siedono a Palazzo Chigi: programma. Con questo suo Napoli è partito dalla serie C, nel 2004. Ed è andato avanti. Ostinato, visionario, ferocemente lucido, quindi anche cinico e spietato, mai comunque spaventato dall’idea di poterci mettere un mese in più, un anno in più, pure se lo insultavano, e la Digos lo invitava a restarsene a casa. Ecco: un altro grande merito è stato quello di non aver mai temuto di diventare impopolare (il terrore dei nostri leader)".