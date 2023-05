Corsera - Giuntoli, saluti al Maradona: è prossimo all'addio

Molte discussioni sulle parole di Cristiano Giuntoli durante le feste del Maradona.

Molte discussioni sulle parole di Cristiano Giuntoli durante le feste del Maradona. Le analizza così l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Spalletti in panchina si arrabbia come se fosse una partita tra le altre, De Laurentiis, felice oltre l’inverosimile, raccoglie i complimenti e distribuisce strette di mano. «Questo è uno scudetto che va dedicato ai tifosi», dice alla fine sul palco della festa. E mette in atto la strategia sul futuro. Davanti a sessantamila spettatori invita il direttore sportivo Giuntoli. «Cristiano — gli dice — dobbiamo metterci al lavoro, il ciclo continua».

Il d.s., prossimo all’addio, non raccoglie. Si rivolge al pubblico, la sensazione è quella dei saluti finali: «Grazie al Napoli, all’a.d. Chiavelli che otto anni fa mi hanno dato questa possibilità. Non preoccupatevi, il Napoli finché c’è Aurelio resterà grande». Il Napoli ha vinto, la festa continua, i fumogeni sul campo, fuochi d’artificio nel cielo al suono di «We are the Champions». Una celebrazione unica, esagerata e emozionante. Spalletti vola in cielo tra le braccia della squadra poi torna nel suo mondo, da solo. Felice veramente.