CorSera - I club di A pensano di fare causa ad Agnelli per aver fatto fuggire i fondi

Il Corriere della Sera sottolinea come più di un presidente non abbia dimenticato il dietro-front operato da Andrea Agnelli e da Beppe Marotta nella vicenda che ha riguardato l'ingresso dei fondi di private equity. Con il senno di poi non può non destare sospetto la retromarcia del patron juventino sulla vicenda, dopo lo sbarco a Torino nel gennaio scorso di Florentino Perez: ecco perché più di un presidente, pur conscio che il comitato non è un organo istituzionale della Lega, sta ora valutando l'ipotesi di far causa per danni ad Agnelli, considerato come il principale colpevole del fallimento dell'operazione. I più agguerriti vorrebbero rivalersi anche su Marotta, a cui si imputa il voltafaccia effettuato solo quando è spuntata nell'accordo preliminare coi fondi la clausola che imponeva ai club di non costituire la Superlega nei dieci anni successivi.