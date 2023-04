Corsera - Il Napoli per passare il turno deve segnare almeno due reti

Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che non crede dunque alla possibiltà che il match possa concludersi ai calci di rigori

"La squadra di Spalletti per arrivare al traguardo deve segnare almeno due reti e nelle ultime due uscite, a San Siro con i rossoneri e in campionato contro il Verona, è rimasta all’asciutto come mai era accaduto in questa stagione". Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che non crede dunque alla possibilità che il match possa concludersi col risultato di 1-0 (si andrebbe infatti alla lotteria dei penalty anche caso di 1-0 per gli azzurri).

Osimhen deve rompere l’incantesimo. Per come è entrato contro l’Hellas, i napoletani possono stare tranquilli. Non basterà l’Osi ritrovato per avere ragione del Milan, ma il capocannoniere del campionato promette di fare tutta la differenza del mondo. Sino adesso ha segnato 21 reti in serie A e 4 in 333 minuti di Champions, una ogni 83 minuti, meno di una partita, in teoria la sola presenza dovrebbe servire a pareggiare i conti.