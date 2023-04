Corsera - In balia di 700 ultrà, minacciano chi canta e insultano ADL: se ti ribelli scatta la rissa

Napoli prepara la festa per la conquista del terzo scudetto della storia del club, ed è un’immagine forte, figlia dell’attesa lunga 33 anni

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli prepara la festa per la conquista del terzo scudetto della storia del club, ed è un’immagine forte, figlia dell’attesa lunga 33 anni. Napoli, però, è anche l’indecoroso spettacolo al quale hanno dato vita un gruppo di 700 ultrà che giocano una partita personale con il presidente Aurelio De Laurentiis e vivono di guerre tra di loro: non cantano allo stadio, minacciano chi lo fa, accendono fumogeni e insultano per 90 minuti il proprietario del club. E per chi non canta contro di lui scatta la punizione: così è nata la rissa. Lo riporta il Corriere della Sera.