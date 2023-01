CorSera - Kvara ora cincischia, è prevedibile e senza mira: Spalletti non può affidarsi a lui

Stecca Khvicha Kvaratskhelia, ancora lontano dalla condizione migliore, sia fisica che mentale. Piovono critiche per l'ala georgiana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stecca Khvicha Kvaratskhelia, ancora lontano dalla condizione migliore, sia fisica che mentale. Piovono critiche per l'ala georgiana dall'edizione odierna del Corriere della Sera: "Rispetto al recente passato Spalletti non può affidarsi ai numeri di Kvara, che pur trovandosi costantemente in tutte le azioni pericolose con la voglia di riprendersi la scena, ha perso la mira: cincischia e diventa prevedibile.