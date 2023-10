CorSera - La crisi non è alle spalle: nel finale sintomi di debolezza e superficialità

Un'ora di vero Napoli, ma anche un calo nel finale. E il Corriere della Sera, nella sua analisi, si concentra anche sulle notizie negative

Un'ora di vero Napoli, ma anche un calo nel finale. E il Corriere della Sera, nella sua analisi, si concentra anche sulle notizie negative che Rudi Garcia porta via dal Bentegodi dopo aver battuto l'Hellas Verona:

"Dopo, molto meno. Il Napoli inconsciamente si siede, si rimira, pensa che la pratica sia chiusa e lo stesso Rudi, affrettando qualche cambio, glielo fa pensare. Il Verona, spaesato sino all’intervallo, lascia il posto a una squadra più equilibrata e combattiva, che nella ripresa mostra l’ardore che gli servirà per salvarsi e lo fa grazie all’ingresso delle forze nuove: Terracciano, Bonazzoli e Lazovic. Quest’ultimo, approfittando dell’indecisione tra Rrahmani e Di Lorenzo, accende la speranza dei veronesi e solo il gran balzo di Meret su Bonazzoli, al 28’ della ripresa, evita che la partita si riapra. Il Napoli non c’è più, se nella prima ora assomiglia a quello scintillante di Spalletti, nell’ultima parte sembra quello titubante visto contro la Fiorentina: lento, lungo, fragile in difesa.

Una squadra che concede tanto, troppo, nove tiri in porta. Lo stesso Garcia ammette: «Sino al 3-1 abbiamo fatto la partita che volevamo, però dovevamo segnare di più. Alla fine, invece, potevamo anche subire un altro gol e dobbiamo ringraziare Meret». Un sintomo di debolezza e di superficialità, il segno che la crisi non è alle spalle".