Corsera - La strategia degli agenti: stressare i club e andare via a zero per ingaggi e bonus

La nuova strategia di tanti procuratori è arrivare alla scadenza del contratto per massimizzare i futuri ingaggi e intascare cospicue commissioni. Stressano le trattative, le società, gli ambienti, ma alla fine ottengono ciò che vogliono. Questo è ciò che scrive il Corriere della Sera che analizza le trattative più calde del prossimo mercato invernale.

Sarà un gennaio bollente, ma la linea tracciata dai procuratori è chiara, la contromossa dei club potrebbe avere effetti importanti a gennaio: piuttosto che perderti gratis a giugno, provo a venderti adesso.

In questa situazione ci sono il Milan con Kessie e il Napoli con Insigne per esempio. Da valutare le situazioni dell’atalantino Freuler, del torinista Belotti e dello juventino Bernardeschi. Perdere i calciatori a zero è uno degli incubi del calcio moderno, ma non solo in Italia. Basti pensare a Mbappé del PSG.