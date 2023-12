CorSera - La variante tattica del primo tempo: Mazzarri ha adottato un modulo nuovo

Paradossalmente la nave del Napoli è naufragato quando in campo sono entrati i big, lasciati in panchina per un'ora di gioco.

Paradossalmente la nave del Napoli è naufragato quando in campo sono entrati i big, lasciati in panchina per oltre un'ora di gioco. Nel primo tempo gli azzurri avevano tenuto tutto sommato bene il campo, con un assetto inedito sottolineato dall'edizione odierna del Corriere della Sera: "Mazzarri fa turnover, cambia 9 uomini rispetto alla partita con il Cagliari e applica delle varianti tattiche. Il Napoli adotta il 4-4-2, Gaetano da sinistra viene dentro al campo a palleggiare e Lindstrom attacca lo spazio sul fronte opposto per supportare la coppia d'attacco Raspadori-Simeone".