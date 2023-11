CorSera - La vittoria l'ha servita Inzaghi: Napoli sprecone e non impeccabile in difesa

Il Napoli batte la Salernitana, anche se non convince pienamente la stampa. Il Corriere della Sera oggi in edicola sottolinea due aspetti.

Il Napoli batte la Salernitana, anche se non convince pienamente la stampa. Il Corriere della Sera oggi in edicola sottolinea due aspetti: "Il Napoli, però, anche ieri ha sprecato tanto in zona gol e in difesa non è stato impeccabile. La Salernitana ha scelto di affrontare la sfida a testa alta senza timore di prendere (eventualmente) l’imbarcata e ha servito così la vittoria ai partenopei su un piatto d’argento, lasciando praterie scoperte, consentendo a Raspadori di muoversi come sa in area, girarsi fronte alla porta anche in fazzoletti di terreno molto ristretti".