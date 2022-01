Corsera - Massimo risultato con il minimo sforzo: le seconde linee si prendono la scena

Il Napoli spezza la serie nera e ringrazia Petagna. Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera all'indomani della vittoria degli azzurri sulla Sampdoria al Maradona: "Può bastare una sola palla giusta a un attaccante per far gol, l’ha avuta Petagna ed è stata sufficiente al Napoli per battere la Sampdoria e riprendersi il Maradona, dopo tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Empoli e Spezia.

Massimo risultato con il minimo sforzo: sono le seconde linee a prendersi la scena (Juan Jesus e Ghoulam tra quelli elogiati a fine gara da Spalletti), titolari per necessità, in una partita dominata ma comunque tenuta in bilico fino all’ultimo secondo. Il tecnico rientrato al posto di comando dopo il Covid può respirare"