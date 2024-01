CorSera - Mazzarri non è fesso: darà possesso all'Inter e non presserà, come con Italiano

Se il Napoli dovesse schierare una difesa a 5 con un baricentro basso per evitare i contropiedi, all'Inter più che un cavatappi servirà un apriscatole

"Il maestoso ma slanciato «Kingdom center», il grattacielo di 313 metri che domina Riad, assomiglia a un enorme cavatappi. E allora resta da capire chi stapperà la bottiglia (idealmente, si intende, visto il divieto di bere alcolici) per festeggiare questa Supercoppa inedita nella formula a quattro squadre e anche nel montepremi, con il vincitore che si porta a casa 8 milioni e il secondo che si consola (ampiamente) con 5", l'analisi della gara di stasera tra Inter e Napoli del Corriere della Sera.

Se il Napoli dovesse schierare, come si pensa, una difesa a 5 con un baricentro basso per evitare i contropiedi nerazzurri, all'Inter più che un cavatappi servirà un apriscatole: "D’altronde, anche a 4mila chilometri dall’Italia qui nessuno è fesso e dopo aver consegnato il pallone a Italiano per colpirlo in ripartenza, Mazzarri è pronto a fare la stessa cosa con Inzaghi, visto che lui l’Inter ha provato ad affrontarla a viso aperto al Maradona a inizio dicembre, con scarsi risultati", prosegue il quotidiano.