Corsera - Milan ai quarti sia da stimolo per Napoli e Inter

Coraggio, intensità, aggressione alta e capacità di soffrire sino all’ultimo respiro: queste sono state le armi con cui il Milan è riuscito a pareggiare per 0-0 in casa del Tottenham, conquistando l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Ne ha parlato questa mattina il Corriere della Sera, sottolineando anche l'ennesima prova di grande solidità della difesa rossonera. La squadra di Pioli non è invece stata altrettanto positiva nelle ripartenze, dato che nel secondo tempo ha sprecato tre occasioni con Diaz, Leao e Tonali e preso un palo con Origi nel recupero.