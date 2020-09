CorSera - Milik si è era illuso di andare alla Juve, l'accordo c'era da mesi

L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera stende il racconto di quella che è la situazione di Arek Milik e di come si è arrivati a questo stallo: "Milik si era illuso di andare alla Juve, con la quale ha l’accordo da mesi. Una volta verificata l’impossibilità di trovare un’intesa tra i bianconeri e il Napoli, è nata questa operazione complessa con la Roma. Il trasferimento di Dzeko a Torino non è mai stato in discussione: il bosniaco, legatissimo alla capitale, si è subito lasciato convincere dall’idea di chiudere la carriera giocando con CR7".