Corsera - Napoli lontanissimo, ma Inzaghi si è preso la sua rivincita in Champions

All'indomani del derby Inter-Milan valido per la semifinale di ritorno di Champions League, il Corriere della Sera parla dei tecnici

All'indomani del derby Inter-Milan valido per la semifinale di ritorno di Champions League, il Corriere della Sera parla dei tecnici delle due milanesi. Simone Inzaghi, giustamente sotto accusa per l'ampio distacco subito in campionato dal Napoli campione d’Italia, si prende una rivincita enorme in Champions dove all’inizio di questa avventura europea pochissimi (o forse nessuno) pensavano che potesse arrivare alla finale. Si parla anche di Stefano Pioli che, a detta del giornale, non deve essere messo in discussione. Al di là dell'interpretazione soprattutto della semifinale d'andata, se c'è un tecnico con cui il Milan può guardare avanti e progettare il futuro è proprio lui.

Conosce infatti la squadra, nei suoi vizi e nelle sue qualità, meglio di chiunque altro.