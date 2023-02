Corsera - Napoli, serve sfrontatezza data dai risultati per battere l'Eintracht

Per il Napoli, che ha lo scudetto quasi in cassaforte, arriva il test Champions contro l'Eintracht Francoforte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Napoli, che ha lo scudetto quasi in cassaforte, arriva il test Champions contro l'Eintracht Francoforte. Ne ha parlato questa mattina il Corriere della Sera, che ha sottolineato il modo in cui gli azzurri dovrebbero scendere in campo stasera. Serve infatti sfrontatezza, data dalla consapevolezza dei risultati ottenuti sia in Italia che in Europa nel corso di questa stagione. Exploit a ripetizione che impongono ai partenopei di non sentirsi inferiori a nessuno. Inoltre, Luciano Spalletti cercherà di prendersi una rivincita sui tedeschi che eliminarono la sua Inter agli ottavi di finale di Europa League nella stagione 2018/19.