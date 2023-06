Corsera - Napoli trema all'idea di perdere la spina dorsale della squadra

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sui possibili addii in estate di Kim e Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha appena finito di festeggiare uno storico scudetto e già trema all’idea di perdere la spina dorsale della squadra. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sui possibili addii in estate di Kim e Osimhen.

"Kim è a un passo dal vestire la maglia del Bayern Monaco, pronto a pagare la clausola da 50 milioni esercitabile dal 1 luglio e ad accontentare il difensore con un ingaggio da 10 milioni. Garcia non vorrebbe iniziare la sua avventura senza la stella nigeriana, Osimhen, che De Laurentiis intende trattenere per altri due anni, «a meno di un’offerta irrinunciabile». Chelsea, Manchester United e Psg ma soprattutto Bayern di Monaco sono in prima fila per contendersi l’attaccante unico per caratteristiche. Jonathan David del Lille e Beto dell’Udinese le figure prescelte per l’eventuale sostituzione"