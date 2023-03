Corsera non considera riaperta corsa scudetto: "Inter, vittoria per il 2° posto"

Sul Corriere della Sera si analizza la vittoria dell'Inter sul Lecce, senza però ipotizzare una riapertura del discorso scudetto.

"Non c’è mai un’Inter uguale all’altra, nel bene e nel male. Se la festa e la serenità durano raramente più di due-tre partite, anche la penitenza passa in fretta. E così dopo il settimo flop a Bologna, la squadra di Inzaghi torna a mettere mattoni per costruirsi la qualificazione Champions all’ombra del Napoli: la vittoria sul Lecce coincide con il ritorno al secondo posto e anche con un test importante in vista della sfida con il Porto, che è fra otto giorni ma incombe sui nerazzurri.