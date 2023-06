Corsera non ha dubbi: Giuntoli pronto a prendere in mano mercato della Juve

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera che non ha dubbi sul futuro del diesse.





© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli, che sta per divorziare dal Napoli e prendere in mano il mercato della Juventus, ha due casi scottanti da risolvere. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera che non ha dubbi sul futuro del diesse.

"Il futuro degli ex viola Vlahovic e Chiesa. L’azzurro ha chiesto ai bianconeri un sostanzioso aumento di contratto, peraltro smentito dal suo procuratore Fali Ramadani. La Juve è pronta lasciarlo andare anche perché il feeling con Allegri è basso e aspetta offerte in arrivo dall’Inghilterra: Federico avrebbe già respinto l’Aston Villa, ma adesso potrebbe farsi avanti l’ingordo Newcastle. Più defilato c’è il Liverpool. La richiesta è alta: 60 milioni. Per Vlahovic l’estate sarà calda. Non è ancora il suo momento. Il primo giro di valzer non lo riguarda. Prima bisognerà capire se e come si muoveranno Osimhen e Harry Kane. La Juve vorrebbe riprendere gli 80 milioni spesi, ma non sarà facile"