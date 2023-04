Corsera - Osimhen a casa, il piano B di Spalletti

La domanda non è di poco conto: cosa s’ inventa Spalletti, senza Osimhen e con Raspadori non al massimo della condizione?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La domanda non è di poco conto: cosa s’ inventa Spalletti, senza Osimhen e con Raspadori non al massimo della condizione? Ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Lucio non improvvisa: ha un piano B e anche uno C, con una indicazione precisa: squadra corta, spazi stretti e punte veloci. A prescindere dagli interpreti, che l’allenatore si concede il lusso di non svelare. Semplice non è, la sfida a San Siro necessita — proprio per le assenze — di una organizzazione tattica perfetta.