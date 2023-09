Corsera - Osimhen ha scelto il Napoli in estate ma non ha ancora firmato il rinnovo

L’attaccante del Napoli ha firmato una tripletta: nel 6-0 finale della Nigeria, già qualificata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nigeria a valanga nel segno di Victor Osimhen. Il Corriere della Sera celebra la grande prestazione in maglia Nigeria dell'attaccante del Napoli: "In una gara valida per il girone di qualificazione alla Coppa d’Africa contro Sao Tome and Principe. L’attaccante del Napoli ha firmato una tripletta: nel 6-0 finale della Nigeria, già qualificata.

Dopo un’estate in cui ha tenuto in ansia i tifosi partenopei che temevano che potesse andare in Arabia (offerta monstre anche per lui) ha scelto ancora una volta il progetto Napoli anche se fino ad ora non ha firmato il rinnovo del contratto. Osimhen partito a suon di gol nelle prime due giornate di campionato si è fermato contro la Lazio. La tripletta in Nazionale è una iniezione di fiducia che farà bene anche al Napoli.