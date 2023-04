Corsera: "Osimhen-Leao, sfida da 200 milioni"

La questione rinnovo è ancora tutt'altro che chiusa: si parla di un prolungamento fino al 2025 o al 2026, in modo da non avere più il countdown

L'imminente sfida tra Napoli e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, vedrà soprattutto confrontarsi le stelle delle due squadre ovvero Victor Osimhen e Rafael Leao. Come riporta il Corriere della Sera si tratta di un duello dal valore complessivo da 200 milioni di euro, divisi fra i 120 del nigeriano e gli 80 del portoghese. Osimhen è stato il grande assente nella gara d’andata, ma ora sta bene - come dimostrato nei 20 minuti finali col Verona con anche una traversa colpita - e ora vuole la sua rivincita.