Corsera - Osimhen proiettato verso mete più ambiziose: è rimasto ma (per ora) senza rinnovo

Victor Osimhen ha scelto di restare al Napoli, ma non è ancora arrivato il rinnovo del contratto tanto atteso in estate. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Dalla Nigeria, dopo la sosta, è tornato col sorriso: la tripletta nella gara di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Sao Tome gli ha dato ulteriore coraggio; a Napoli si è ritrovato in un altro mood, quello del centravanti incompreso che aspetta invano i lanci (lunghi e soprattutto giusti) dei compagni.

Al centro del villaggio c’è dunque Victor con la voglia di rivalsa, che è un po’ di squadra ma anche personale: proiettato verso mete più ambiziose, alla fine ha scelto di restare (per ora senza rinnovo) ma di lasciare il segno, confortato stasera dalla presenza in tribuna del c.t. della Nigeria, Josè Peseiro