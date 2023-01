Corsera - Quel patto di sangue in Europa per dare la caccia ai romanisti

"Il dolore. La rabbia. Cinque mesi dopo la morte di Ciro Esposito, il primo novembre 2014, gli ultrà del Napoli hanno siglato il «patto di vendetta"

"Quel patto di sangue in Europa per dare la caccia ai romanisti ". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera in un focus sugli scontri avvenuti sull'autostrada A1 tra ultà napoletani e romanisti.

"Il dolore. La rabbia. Cinque mesi dopo la morte di Ciro Esposito, il primo novembre 2014, gli ultrà del Napoli hanno siglato il «patto di vendetta». E il dolore per la morte del giovane tifoso del Napoli, la rabbia per l’agonia durata un mese, si è trasformata in ossessione. In ogni luogo d’Italia e d’Europa, con ogni mezzo, servendosi di ogni uomo, anche dei «nemici», Ciro deve essere vendicato. Un patto reso pubblico con uno striscione allo stadio Maradona durante la partita disputata proprio contro la Roma quel novembre di nove anni fa. «Ogni parola è vana, se occasione ci sarà non avremo pietà». E da quel momento è partita la caccia ai romanisti conclusasi (per ora) due giorni fa a Badia al Pino.