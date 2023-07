Corsera - Rinnovo Osimhen, ci siamo: resta un ultimo dettaglio da definire

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera, che dedica un piccolo spazio alle questioni di casa azzurra

Ore decisive per il rinnovo col Napoli di Victor Osimhen. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera, che dedica un piccolo spazio alle questioni di casa azzurra: "Infine, ore decisive a Napoli per «blindare» Osimhen. Il manager del centravanti, Roberto Calenda, è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro. L’accordo per il rinnovo del contratto: 7,5 milioni di euro sino al 2027. Da capire la cifra della clausola di rescissione".

