Corsera - Rinnovo Osimhen è faccenda ancora sospesa: chiaro messaggio ad ADL del bomber

Victor Osimhen ed una situazione contrattuale ancora da risolvere. Ne ha parlato questa mattina il Corriere della Sera che analizza le parole del bomber nel post gara di Frosinone.

"Super cannoniere e super ingaggio: per il nigeriano le cose vanno di pari passo. "Do cuore e anima" ha detto nel post Frosinone. Ma il rinnovo del contratto è una faccenda ancora sospesa, e non ne fa mistero. "Stiamo negoziando, vediamo cosa accade fino al termine del mercato. Decide De Laurentiis, lui è il boss". Tutto in una sola frase, concetto semplice che spiega la fame del giovane attaccante, manifesto del Napoli campione d’Italia, che mai ha nascosto le sue ambizioni".