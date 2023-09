CorSera - Schiaffone dalla Lazio, Napoli strapazzato. E deve ringraziare la VAR

Sconfitta di misura per il Napoli, la prima di Rudi Garcia sulla panchina azzurro. Al Maradona s'impone ancora la Lazio

Sconfitta di misura per il Napoli, la prima di Rudi Garcia sulla panchina azzurro. Al Maradona s'impone ancora la Lazio. Questa l'analisi del Corriere della Sera: "La Lazio strapazza il Napoli, vince la prima gara della stagione e ridimensiona le ambizioni dei campioni d’Italia. Siamo alle battute iniziali, ma lo schiaffone serve forse a prendere coscienza che quest’anno non si gioca sul velluto.

Si dice pure di un Napoli convinto e consapevole, anche troppo, che la gara nel secondo tempo gli sfugge completamente di mano. Diventa una squadra non più omogenea, non più capace di gestire la doppia fase di gioco. E per questo paga dazio. Soccombe e deve ringraziare la Var se il passivo non è più pesante".