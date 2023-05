Corsera - Sondaggio per De Zerbi: la risposta del tecnico del Brighton

Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, che indicava l'ex di Benevento e Sassuolo come possibile nome per il dopo Spalletti.

Niente Napoli per Roberto De Zerbi, che pare intenzionato a proseguire la sua esperienza in Premier League dopo il grandissimo campionato col Brighton. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, che indicava l'ex di Benevento e Sassuolo come possibile nome per il dopo Spalletti.

"Il no di Roberto De Zerbi è stato incassato, ma le idee non sono esaurite. Ad Aurelio piacciono i colpi a sorpresa: stavolta più di sempre gli piacerebbe farlo" si legge sul quotidiano.