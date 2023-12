Corsera - Sorteggio da brividi per le italiane: per le probabilità pericolo tedesco

"In base al calcolo delle probabilità, la percentuale maggiore per le italiane è di incontrare una delle due tedesche"

"Champions League, un sorteggio per le italiane che fa un po’ paura" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Oggi a partire dalle 12 il sorteggio per gli ottavi di Champions. Quasi solo big per le tre italiane (Inter, Lazio e Napoli) rimaste in corsa: Barcellona, Real Madrid, Atletico, Real Sociedad, Bayern Monaco, Borussia Dortmund ma anche Manchester City e Arsenal.

"In base al calcolo delle probabilità, la percentuale maggiore per le italiane è di incontrare una delle due tedesche (16,54 per cento), mentre la riedizione dell’ultima finale City-Inter ha il 14 per cento di possibilità di andare in scena", scrive il quotidiano.