Corsera - Spalletti aveva annusato il pericolo: riguardate le sue pupille nella conferenza di sabato

Un pareggio amaro ed un Luciano Spalletti che alla vigilia temeva molto la trappola Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un pareggio amaro ed un Luciano Spalletti che alla vigilia temeva molto la trappola Salernitana. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.

"Luciano Spalletti, però, i pericoli sa annusarli. Non è solo un maestro di calcio, è anche uno che si porta addosso tanta vita. Andate a riguardarvi la conferenza stampa di sabato. Osservategli le pupille, il collo più incassato del solito, quel gesticolare tormentato, come volesse afferrare qualcosa che gli sfugge. La dotta citazione del «Piccolo Principe», più per deviare l’attenzione, ed evitare altre domande: era molto preoccupato".