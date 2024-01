Corsera - Spogliatoio depresso: polemiche per rinnovi e molti vogliono andare via

A scriverlo è il Corriere della Sera oggi in edicola che analizza la situazione in casa Napoli senza più complessa e spinosa

Altro che panni sporchi (non) lavati in famiglia, i due principali protagonisti dello scudetto della scorsa stagione, Kvaratskhelia e Osimhen, si sono tirati gli stracci in faccia, più o meno direttamente.

A scriverlo è il Corriere della Sera oggi in edicola che analizza la situazione in casa Napoli senza più complessa e spinosa. In uno spogliatoio già depresso per i risultati ma anche invelenito dalle polemiche per i mancati rinnovi di molti giocatori e la voglia di andar via di altri, la lite a distanza Kvara-Osimhen destabilizza ulteriormente l’ambiente