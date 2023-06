Corsera su Giuntoli: disposto a rinunciare a premi e bonus per la Juve

Così scrive oggi sulla questione del direttore sportivo l'edizione odierna del Corriere della Sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis e il rebus Giuntoli: a Torino lo aspettano. Così scrive oggi sulla questione del direttore sportivo l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Non si è ancora risolto il rebus legato al futuro di Cristiano Giuntoli. Il d.s. del Napoli, promesso sposo della Juventus, non ha incontrato De Laurentiis per giungere a un punto di accordo e firmare la risoluzione del contratto.

Il manager che ha scovato pepite d’oro come Kvaratskhelia è disposto a rinunce su premi e bonus per venire incontro alle richieste del presidente del Napoli ma un’intesa deve essere ancora trovata. Giuntoli è forte della fiducia che gode a Torino e sa che lo aspetteranno. Non è un caso che sia stato nel frattempo promosso con il rinnovo del contratto fino al 2025 Giovanni Manna, il cui lavoro nelle squadre giovanili è stato apprezzato".