Corsera su ultrà Napoli: "Viaggiano in minivan noleggiati con carte di credito di insospettabili"

Sul Corriere della Sera si parla così dei gruppi ultrà del Napoli.

"E via in auto su e giù per lo Stivale. Vestiti di nero. Felpe con il cappuccio, anche in estate. Bastoni delle bandiere che nel fondo sono rinforzati come se fossero di ferro. Scarpe leggere con suole scavate per i fumogeni. Nessuna sciarpa o bandiera in vista. E la mappa precisa degli autogrill dove ci si può nascondere nei sottopassi e intercettare i nemici cogliendoli di sorpresa. Quando gli ultrà del Napoli si spostano noleggiano minivan con carte di credito di ragazzi insospettabili. Difficile riconoscersi in autostrada, specialmente se tutti sono vestiti di nero. Spesso capita di incrociare una carovana di minivan e confonderla per un gruppo nemico o viceversa. E allora prima di partire si decidono i codici di riconoscimento. I gomiti fuori dal finestrino? Bene, uno degli ultrà avrà il gomito in vista per tutto il viaggio. In pieno inverno si decide per altro. Luce accesa nel vano. Viaggio al centro corsia, sportello della benzina aperto, zainetti sul cruscotto