CorSera sulla Juve: "Come può pensare alla Champions se Agnelli lotta per la Superlega?"

Analisi a 360° della situazione della Juventus sulle pagine del Corriere della Sera. In particolare, il quotidiano milanese legge le ultime (complicate) vicende dei bianconeri legandole al tema della Superlega: “Se il presidente dice, che ci sono troppe partite inutili, come fa un allenatore a motivare davvero un gruppo contro Benevento (5 punti persi), Crotone (2), Fiorentina (5) o Verona (4)? E come si fa a pensare lucidamente alla qualificazione Champions se lo stesso Agnelli sta conducendo una dura battaglia che lo può portare fuori da Uefa e Fifa? A chi giova tutto questo, non è ancora chiaro”.