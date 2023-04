CorSera - Ultrà hanno impedito ad altri di tifare: disordini ed ADL sotto scorta nell'anno più bello

Il Napoli è nel punto più alto della sua storia, ma fa da contraltare una situazione ambientale di disordini, risse e scontri tra i tifosi

Il Napoli è nel punto più alto della sua storia, ma fa da contraltare una situazione ambientale di disordini, risse e scontri tra i tifosi e il presidente Aurelio De Laurentiis, insultato ripetutamente, minacciato velatamente, scrive il Corriere della Sera raccontando che "Gli ultrà della Curva B partenopea, almeno la frangia più estrema, non canta, non tifa e, come è successo durante la sfida di campionato col Milan, proibisce agli altri di farlo. Da ieri il patron del Napoli è sotto scorta a scopo cautelativo.