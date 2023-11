Corsera - Un mese per capire se Napoli potrà rientrare nella lotta scudetto

La domanda quindi sorge spontanea: saranno solo Juventus e Inter - che si sfideranno domenica a Torino - a contendersi il titolo oppure potranno rientrare anche Milan e Napoli?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A dopo 12 giornate è il torneo con il maggior distacco tra la prima e la terza, dato che ci sono già 8 punti i due gradini opposti del podio. Più di mezzo punto a gara: sono 7 in Bundesliga, 4 nella Liga, 3 in Ligue 1 e appena 1 in Premier. La domanda quindi sorge spontanea: saranno solo Juventus e Inter - che si sfideranno domenica a Torino - a contendersi il titolo oppure potranno rientrare anche Milan e Napoli?

Come suggerisce il Corriere della Sera, per quanto riguarda i partenopei - attualmente a -10 dal primo posto - le risposte arriveranno presto dato che a breve affronterà prima l'Inter e poi le Juventus. Servono risposte anche da parte del Milan, in calo nelle ultime settimane e atteso dalle sfida di campionato contro la Fiorentina e poi dall'importantissimo match di Champions contro il Borussia Dortmund.