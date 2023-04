CorSport: "Napoli-Milan non è una partita, ma la rappresentazione d’un tempo cambiato"

Antonio Giordano, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, presenta la sfida di ritorno in Champions League fra Napoli e Milan

Antonio Giordano, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, presenta la sfida di ritorno in Champions League fra Napoli e Milan: "Improvvisamente, tutto quello ch’è stato sognato in novantasette anni può comparire in una notte da rendere meravigliosa e irripetibile, perché una semifinale di Champions il Napoli non l’ha mai vista, non ha mai potuto neppure immaginarsela, l’ha scrutata dal buco della serratura e poi ha umanamente invidiato l’universo-calcio. Inaspettatamente, ciò che gli è appartenuto quasi come regola fissa, rischia di sparire nella penombra, e quella Champions League vinta sette volte, quell’egemonia che divenne un modo di essere, il Milan teme di lasciarlo sull’uscio della propria esistenza, ora piena di rimpianti e pure di rimorsi.