Cronache di Napoli e l'emergenza di Conte: "Senza alternative a sinistra"

vedi letture

L'esterno brasiliano rischia un mese di stop, difficile il suo recupero per l'Inter.

Non va tutto rose e fiori in casa Napoli, tra l'accorcio centrato dall'Inter in piena corsa scudetto e a -1 dagli azzurri, così come il recente infortunio di David Neres che potrebbe anche metterlo fuori causa nello scontro diretto al Maradona con i nerazzurri.

"Conte senza alternative sulla fascia sinistra", racconta Cronache di Napoli in taglio centrale. L'esterno brasiliano rischia un mese di stop, difficile il suo recupero per l'Inter"