Cronache di Napoli - Spalletti cambia la formazione: due azzurri scalpitano

Sarà un Napoli diverso quello che sfiderà la Sampdoria, almeno lo spera Spalletti, che per ritrovare la sua squadra è pronto a modificarne la formazione

Sarà un Napoli diverso quello che sfiderà la Sampdoria, almeno lo spera Luciano Spalletti, che per ritrovare la sua squadra è pronto a modificarne la formazione titolare. "Spalletti cambia il Napoli per espugnare Marassi. Pronti Elmas e Lozano. Bereszynski è azzurro", si legge nel titolo in prima pagina su Cronache di Napoli.