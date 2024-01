"I De Laurentiis sono un incubo": a Bari cresce il malcontento contro la proprietà

Negli ultimi mesi Bari ha scoperto come sia frustrante la condizione di tifare per una squadra che non ha un futuro ben delineato.

I De Laurentiis sono un incubo per i tifosi del Bari, si respira una brutta aria. Lo scrive l'edizione barese di Repubblica, che analizza così il difficile momento vissuto dalla famiglia De Laurentiis in terra pugliese: "In cima ai pensieri dei contestatori c’è la società, accusata di non avere rispettato come avrebbe dovuto una tifoseria che lo scorso campionato aveva confermato ancora una volta il suo potenziale da serie A. Il peccato originale è nelle multiproprietà: non era un mistero che prima o poi si sarebbe dovuto fare i conti con questa situazione ambigua, ma negli scorsi anni l’andamento positivo della squadra aveva allontanato il problema.

Negli ultimi mesi Bari ha scoperto come sia frustrante la condizione di tifare per una squadra che non ha un futuro ben delineato. La scadenza del 2028, anno nel quale i De Laurentiis dovranno giocoforza cedere il club biancorosso e tenersi stretto il Napoli, viene vista ormai come un incubo da una tifoseria che avrebbe voglia di volare".