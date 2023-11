Domani - Mazzarri torna perché ha fatto sapere nei giri giusti che guardava il Napoli di Spalletti

Angelo Carotenuto, giornalista e scrittore, nel suo fondo per il giornale 'Domani' si sofferma su Aurelio De Laurentiis e la scelta Walter Mazzarri

Angelo Carotenuto, giornalista e scrittore, nel suo fondo per il giornale 'Domani' si sofferma su Aurelio De Laurentiis e la scelta Walter Mazzarri: "Ripesca Walter Mazzarri, il primo allenatore che lo portò in Champions 10 anni fa, prima di far voto di superbia e andarsene, dicendo che era stato toccato il culmine, era impossibile migliorare. È successo a lui, non al Napoli. È precipitato in una spirale di negatività e di meme. In tutto questo tempo è andato a letto presto. È stato tre anni senza squadra, è stato esonerato una volta sì e una no.

Torna perché ha fatto sapere nei giri giusti che guardava sempre le partite di Spalletti in tv e dirà alla squadra: giocate come sapete. È un’idea così folle che potrebbe perfino funzionare. Ma non è questo il punto. Gli analisti più raffinati vedono il suo ritorno per 7 mesi come la prova che don Aurelio in estate prenderà un grande nome, forse Conte, chi lo sa".