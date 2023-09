El Pais - A Tbilisi non si vede più la faccia di Kvara sui manifesti: l'ha vietato il Napoli

In un lungo report sul calcio in Georgia, in occasione della sfida con la Spagna, il quotidiano El Pais si sofferma anche sulla figura di Kvaratskhelia

In un lungo report sul calcio in Georgia, in occasione della sfida tra la nazionale di casa e la Spagna, il quotidiano iberico El Pais si sofferma anche sulla figura di Khvicha Kvaratskhelia, scrivendo che a Tbilisi non si vedono più manifesti pubblicitari con il suo volto. Il motivo? L'accordo col Napoli sui diritti d'immagine. A detenerli è il club azzurro che - si legge - ha già vietato la commercializzazione di una bibita con la faccia di Kvara sull'etichetta e ha cancellato anche un accordo con un'impresa edile.