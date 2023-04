Fatto Quotidiano - Il Napoli vincerà nonostante Napoli: programmazione e Scudetto 'nordico'

"Il Napoli vincerà lo Scudetto nonostante Napoli". Scrive così oggi Il Fatto Quotidiano, ricordando il clima di contestazione della scorsa estate

"Il Napoli vincerà lo Scudetto nonostante Napoli". Scrive così oggi Il Fatto Quotidiano , ricordando il clima di contestazione della scorsa estate: "Del resto questo è un tricolore all’opposto di quelli conquistati tre decenni fa nella golden age di Maradona. È un titolo che non solo ha sorpreso e spiazzato la città, ma che è frutto di una programmazione attenta ai bilanci, uno scudetto nordico o milanese se vogliamo continuare nelle provocazioni. All’epoca, poi, gli scudetti furono vissuti come un riscatto dell’intero Mezzogiorno vessato atavicamente dal Nord e Maradona venne trasfigurato in un sovrano capopopolo come Masaniello.

Una delle poche voci a contrastare questa metafora dannosa fu un intellettuale oggi dimenticato come Luigi Compagnone: “La vorrei vedere (la mia città, ndr) incontaminata da superstizioni secondo cui una promozione nel Pallone equivale a una promozione nel civile e nel sociale”. Ma l’impronta repubblicana e democratica, e non monarchica, di questa cavalcata è data da alcuni numeri: in questo Napoli ci sono giocatori di 18 nazionalità e parlare in dialetto non è obbligatorio. Anzi. Nello spogliatoio la lingua dominante è l’inglese e i due campioni dell’attacco, Osimhen e Kvara, appena possono volano via a Londra, Parigi o Milano per rilassarsi".