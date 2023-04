Gazzetta - 0 gol in 2 partite, con in 15' con Osimhen è cambiato tutto

Osimhen fa tutta la differenza. Perché il Napoli che non ha segnato per due partite

Osimhen fa tutta la differenza. Perché il Napoli che non ha segnato per due partite – mai successo prima in stagione – non aveva un centravanti: a Milano ha giocato Elmas e contro il Verona un Raspadori lontano dalla condizione migliore. È bastato quel quarto d’ora finale, quella traversa vibrante per far tornare l’ottimismo in casa azzurra. Ora il centravanti c’è – e che centravanti – e per Spalletti cambia tutto nell’impostazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.