Gazzetta - 60mila senza il Napoli, per ADL è la chiusura del cerchio: da anni parlava di stadio virtuale

Come scrive La Gazzetta dello Sport, parlando della sfida della Dacia Arena che verrà vissuta al Maradona dai napoletani, per De Laurentiis si tratta davvero della chiusura del cerchio: da sempre ha parlato appunto dell’importanza del pubblico “virtuale” e nella giornata più importante della sua storia da presidente del Napoli è riuscito a portare allo stadio 60.000 sostenitori solo per guardare la partita in tv.