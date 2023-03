Gazzetta: "A maxi vantaggio in campionato corrisponde una concorrenza piu debole"

Così scrive la rosea sul vantaggio del Napoli in campionato.

"Senza togliere nulla ai vincitori, che sarebbero stati tali anche senza favori, basta un esempio per far comprendere le differenze. Il Manchester City chiude a +19 sullo United nel 2017-18, con 100 punti. Ma nella stagione successiva, con una prestazione pressoché simile (98 punti), Guardiola la spunta per una sola lunghezza sul Liverpool di Jürgen Klopp. Come del resto nella scorsa annata (93 a 92)".