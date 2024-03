Gazzetta: "Acerbi rischia maxi-squalifica, i precedenti fanno pensare a punizione severa"

C'è grande attesa per il verdetto del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus

C'è grande attesa per il verdetto del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. In attesa di novità, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Una prova che accertasse la matrice razzista delle parole di Acerbi non lascerebbe alcun dubbio al Giudice sportivo, che a quel punto infliggerebbe quelle «almeno dieci» giornate di squalifica previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Ma va ricordato che in casi simili, proprio per il peso morale, sociale e politico del tema al centro della discussione, è spesso bastata la presunzione di colpevolezza per arrivare a una stangata".

E ancora: "I precedenti - soprattutto quelli più recenti - fanno pensare a una soluzione più severa. Gli ultimi tra casi dal 2020 in poi, tra Serie B e Lega Pro, non hanno mai portato a meno di dieci giornate di squalifica, anche in assenza di prove che certificassero il gesto razzista".