Gazzetta - Adarabioyo del Fulham ed un 2003 del Basilea: queste le alternative a Perez

Nelle ultime ore, il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha guardato nuovamente in casa Udinese (con cui si tratta per Samardzic) per rinforzare anche il reparto arretrato. Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Nehuen Perez è un profilo interessante per il Napoli che cerca di trovare una quadra con il club friuliano per una doppia trattativa da chiudere.

Come ricorda la rosea in edicola, il club azzurro al momento ha individuato due eventuali alternativa al difensore argentino dell'Udinese: "In alternativa, oltre ad Adarabioyo del Fulham che è in scadenza, si segue anche Finn Van Breemen, classe 2003 del Basilea".