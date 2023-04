Gazzetta - ADL a pranzo con l'agente di Kvara: il motivo

Un pranzo per Kvara: così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'incontro tra l'agente del georgiano ed Aurelio De Laurentiis:

Un pranzo per Kvara: così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'incontro tra l'agente del georgiano ed Aurelio De Laurentiis: "Intanto ieri il presidente De Laurentiis, già a Napoli, si è incontrato all’hotel Britannique a pranzo con l’agente di Kvaratskhelia : Mamuka Jugeli.

Scontato che ADL, in caso di domande, risponderebbe «fatevi i fatti nostri» ma il futuro del campione georgiano è qualcosa che sta a cuore ai tifosi ed è normale che fra le parti si pongano le basi per prolungare e blindare in contratto che lega KK77 al Napoli. Lo impongono le leggi di mercato e una squadra, quella azzurra, ormai competitiva a livello internazionale. E vuole restarci comunque finirà stasera.